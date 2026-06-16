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El municipio pagará el aguinaldo junto con los salarios de junio el último día hábil del mes

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El municipio pagará el aguinaldo junto con los salarios de junio el último día hábil del mes

El Departamento Ejecutivo informó que el aguinaldo del primer semestre se abonará junto con los salarios de junio, el último día hábil del mes.
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Municipalidad
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El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Las Flores informó que el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año será abonado junto con los salarios del mes de junio. Ambos conceptos serán acreditados el último día hábil del mes.

Desde la gestión municipal destacaron que la decisión refleja el compromiso de sostener una administración responsable y ordenada de los recursos, y el acompañamiento permanente a los trabajadores municipales que prestan servicios a la comunidad de Las Flores.

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