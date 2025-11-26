Azul
Desarticulan una red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano
Tras más de dos años de investigación, la Subdelegación de Drogas Ilícitas de Olavarría, con apoyo de comisarías de Olavarría y Bolívar, Infantería Azul, Patrulla Rural y SubDDI Bolívar, desmanteló una estructura narco itinerante que abastecía de cocaína y marihuana a Olavarría, Azul, Bolívar y zonas del Conurbano como Vicente López y Pilar.
La pesquisa, dirigida por el Juzgado Federal de Pehuajó, incluyó más de 3000 horas de escuchas, análisis tecnológicos y seguimientos encubiertos que permitieron reconstruir el funcionamiento de la banda.
Se realizaron 12 allanamientos simultáneos en Pilar, Vicente López–Munro, Olavarría y Bolívar, con 9 detenidos, entre ellos los principales proveedores.
Realizaron allanamiento y aprehensión de un masculino por tenencia y comercialización de estupefacientes
En los operativos se secuestraron drogas, elementos de fraccionamiento, balanzas, teléfonos, dinero en varias monedas, tarjetas SIM y vehículos utilizados para la distribución.
Los detenidos quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia Federal. Fueron identificados como Michel Rubén Ortiz, Javier Turro, Vanina Soledad Pérez, María Julia Verónica Rodríguez, Lucas Matías Lezama, Luciano Enrique Distra, Oscar Bote, Dante Nicolás Gutiérrez y Miguel Florencio Alvin.
