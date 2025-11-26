Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Desarticulan una red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano

Azul

Desarticulan una red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano

Foto del avatar

Publicado

hace 35 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Tras más de dos años de investigación, la Subdelegación de Drogas Ilícitas de Olavarría, con apoyo de comisarías de Olavarría y Bolívar, Infantería Azul, Patrulla Rural y SubDDI Bolívar, desmanteló una estructura narco itinerante que abastecía de cocaína y marihuana a Olavarría, Azul, Bolívar y zonas del Conurbano como Vicente López y Pilar.

La pesquisa, dirigida por el Juzgado Federal de Pehuajó, incluyó más de 3000 horas de escuchas, análisis tecnológicos y seguimientos encubiertos que permitieron reconstruir el funcionamiento de la banda.

Se realizaron 12 allanamientos simultáneos en Pilar, Vicente López–Munro, Olavarría y Bolívar, con 9 detenidos, entre ellos los principales proveedores.

Te puede interesar:

Realizaron allanamiento y aprehensión de un masculino por tenencia y comercialización de estupefacientes

En los operativos se secuestraron drogas, elementos de fraccionamiento, balanzas, teléfonos, dinero en varias monedas, tarjetas SIM y vehículos utilizados para la distribución.

Los detenidos quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia Federal. Fueron identificados como Michel Rubén Ortiz, Javier Turro, Vanina Soledad Pérez, María Julia Verónica Rodríguez, Lucas Matías Lezama, Luciano Enrique Distra, Oscar Bote, Dante Nicolás Gutiérrez y Miguel Florencio Alvin.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.