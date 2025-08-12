Policía Comunal y GAD realizaron un allanamiento con secuestro de marihuana y cocaína, un aprehendido

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la mañana de este martes 12, efectivos de la Policía Comunal de nuestra ciudad, con el apoyo del Grupo de Fuerzas Especiales G.A.D, realizaron un allanamiento en un domicilio local en el marco de una causa por “estupefacientes con fines de comercialización”.

Como resultado del operativo, se logró el secuestro de marihuana, cocaína y diversos elementos de interés para la investigación, quedando un hombre aprehendido.

A la espera del parte oficial, ampliaremos la información.