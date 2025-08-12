Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Policía Comunal y GAD realizaron un allanamiento con secuestro de marihuana y cocaína, un aprehendido

Las Flores

Policía Comunal y GAD realizaron un allanamiento con secuestro de marihuana y cocaína, un aprehendido

Foto del avatar

Publicado

hace 24 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En horas de la mañana de este martes 12, efectivos de la Policía Comunal de nuestra ciudad, con el apoyo del Grupo de Fuerzas Especiales G.A.D, realizaron un allanamiento en un domicilio local en el marco de una causa por “estupefacientes con fines de comercialización”.

Como resultado del operativo, se logró el secuestro de marihuana, cocaína y diversos elementos de interés para la investigación, quedando un hombre aprehendido.

A la espera del parte oficial, ampliaremos la información.

Te puede interesar:

Aprehenden a masculino por desobediencia en contexto de violencia familiar

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.