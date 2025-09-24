La Plata
Kicillof prorrogó la emergencia económica y tarifaria para las empresas recuperadas
La medida, establecida por la Ley N° 15.485, se extenderá por un año más y busca sostener a cooperativas y emprendimientos autogestionados frente al agravamiento de la crisis económica.
El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto N° 2475/2025 que extiende por un año la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio bonaerense, medida originalmente dispuesta por la Ley N° 15.485.
La norma alcanza a cooperativas de trabajo y emprendimientos gestionados por sus trabajadores tras procesos de quiebra, cierre o vaciamiento empresarial. El Gobierno provincial consideró que las condiciones que motivaron la sanción de la ley “no solo no han cesado, sino que se han agudizado producto de las políticas económicas nacionales que afectan gravemente al sector productivo y a las cooperativas”.
El Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo será la autoridad de aplicación de la prórroga, en coordinación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Las empresas beneficiarias deberán continuar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas para acceder a los beneficios de la emergencia.
El decreto, refrendado por los ministros Augusto Costa y Carlos Bianco, subraya que el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores es de interés provincial y busca garantizar su continuidad frente al actual contexto de crisis económica.
