Las Flores
Comenzó a dictarse la diplomatura en comunicación y comercialización de proyectos productivos
Con una importante cantidad de inscriptos, se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Educación- Centro Universitario, el inicio de la Diplomatura en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Esta nueva propuesta formativa que se dicta en la ciudad se desarrolla a través del Programa Puentes, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el cual pretende garantizar para las y los bonaerenses la igualdad de derechos en el acceso a la educación universitaria. Esta Diplomatura permitirá adquirir conocimientos para realizar distintos emprendimientos, análisis de mercado, su plan de negocios, cálculo de costos y marketing digital.
