Las Flores
Desde este lunes un aumento del 12% en el precio del pan
La Cámara de Industriales Panaderos bonaerenses explicó que el incremento responde al alza de insumos y a la suba de los alquileres de los locales.
Todas las panaderías bonaerenses aplicarán desde este lunes un aumento del 12% en el precio del pan y de los productos panificados que comercializan, anunció la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN).
Con el incremento, el precio mínimo sugerido del kilo de pan será de $2800 en los barrios y oscilará entre $3000 y $3300 en zonas céntricas, dependiendo de los costos de producción de cada panadería. Pinto aclaró que estos valores son sugeridos y que cada establecimiento podrá ajustar sus precios de acuerdo con su propia estructura de costos.
La decisión fue tomada de manera unánime por la Comisión Directiva de la entidad, con el respaldo de representantes de centros de panaderos de distintas localidades.
Panaderías: en el último año y medio cerraron alrededor de 14.000 en todo el país
CIPAN argumentó que el incremento responde a la necesidad de cubrir los crecientes costos de producción.
“Nos vemos obligados a ajustar nuestros precios debido a las constantes subas del precio de la harina, que en las últimas semanas aumentó un 12%, y de la mayoría de las materias primas e insumos con los que trabajamos”, explicó Martín Pinto, directivo de CIPAN y uno de los referentes del sector.
