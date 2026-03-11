El consumo de pan cayó 45% en la provincia de Buenos Aires durante el último año

En un contexto de caída de ventas generalizada por un menor poder adquisitivo, el Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) advirtió sobre la profunda crisis que atraviesa el sector en la provincia de Buenos Aires, donde el consumo de pan cayó 45% entre el primer trimestre de este año e igual período de 2025. Se encuentran en situación de alerta por el cierre de comercios y la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

La problemática afecta tanto a pequeños comercios como a panaderías de mayor trayectoria, que ven reducida su clientela habitual. A pesar de los esfuerzos por sostener la actividad, la incertidumbre económica y la falta de incentivos dificultan la recuperación del sector.

Martín Pinto, representante de dicha entidad, remarcó además que el sector enfrenta aumentos permanentes en los insumos, en los servicios y en el combustible, lo que complica cada vez más la continuidad de muchos locales.

“Si seguimos así, lamentablemente en lo que va de este 2026 vamos a tener un récord de cierres”, señaló y detalló que en los últimos dos años ya bajaron las persianas 2.000 panaderías en todo el país y se perdieron 16.000 empleos.

Pinto también planteó que la situación responde principalmente a la pérdida del poder adquisitivo de la población y a una economía cada vez más ajustada. “Cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo, lo primero que se resiente es el consumo en los barrios, y eso lo vemos todos los días en las panaderías”, explicó.v

En las panaderías, la oferta que solía incluir una amplia variedad de panes, facturas y sándwiches se ha reducido considerablemente. Actualmente, los comercios operan con recursos limitados, optimizan el uso de energía y buscan evitar pérdidas.

La caída en la demanda llevó a los establecimientos a ajustar sus estrategias de producción, enfocándose en productos esenciales y elaborando únicamente bajo pedido.

La disminución de ventas afecta especialmente a las facturas, un clásico de la gastronomía local. El consumo de este producto registra una merma cercana al 85%, incluso cuando se ofrecen promociones sobre el remanente del día anterior.

La producción se limita ahora a dos o tres variedades básicas, los pedidos se realizan por encargo y los equipos de refrigeración permanecen apagados para evitar el desperdicio de mercadería.

Desde el sector remarcan que, sin medidas que impulsen el consumo y reduzcan los costos de producción, la crisis continuará agravándose y alcanzará a más comercios y trabajadores del rubro.

Como referencia, según el último dato disponible del Indec, el Pan francés tipo flauta tiene un precio promedio por kg de $4.122,18, mientras que el pan de mesa cuesta $3.704,73. Dada la demanda deprimida, en enero subieron por debajo de la inflación, 2,4% y 1%, respectivamente.

No obstante, en relación a igual período de 2025, los aumentos fueron en línea con la inflación o incluso superiores, al avanzar 30,69% y 41,61%, en cada caso.

En CIPAN aseguran que prácticamente no hay margen para una reducción por los constantes ajustes de costos.

Vale mencionar que las ventas minoristas pyme descendieron 5,6% interanual en febrero y particularmente el rubro de Alimentos registró una baja del 8,7% en comparación con el año pasado.

“El descenso de gente en los locales disminuyó el total de operaciones del período. La gestión de stock responde a una demanda de elementos de subsistencia”, indicaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Los vendedores señalan el paso hacia bienes de precio de base y beneficios de bancos. La financiación con tarjetas de crédito en cuotas es la forma de pago en uso. El alza en servicios y transporte impacta en el margen de ganancia de comercios”, detallaron.

“La carencia de dinero en los hogares restringe la cantidad de productos en las compras. La tendencia de los próximos meses quedará sujeta a la paridad entre ingresos y costos”, agregó.













