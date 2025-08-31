Capital Federal
Panaderías: en el último año y medio cerraron alrededor de 14.000 en todo el país
Según Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, “solo seis de cada diez máquinas están encendidas” y la producción se redujo a la mitad.
El presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto, advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el sector y el impacto directo de la recesión en el consumo masivo. De acuerdo con sus datos, en el último año y medio cerraron alrededor de 14.000 panaderías en el país, en un escenario donde “solo seis de cada diez máquinas están encendidas” y la producción se redujo a la mitad.
“Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia. Pinto remarcó que el consumo de pan, considerado un alimento esencial y en muchos países indicador de pobreza, cayó un 50% en ese período.
El golpe es todavía más fuerte en productos clásicos como las facturas: “Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera se vende la docena del día anterior al 50% de descuento. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”, relató, citado por la agencia Noticias Argentinas.
Septiembre llega con aumentos
Con más de tres décadas de experiencia en el rubro, Pinto explicó que las panaderías solo trabajan al 50% de su capacidad. “Antes en el mostrador tenías una gran variedad: panes, facturas, sándwiches. Hoy la realidad es muy distinta. Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, agregó. (DIB)
Trágico accidente en Ruta 205, una persona perdió la vida
Neuro Experiencia 2025 se realizó con gran éxito en Las Flores y dejó una huella positiva en los participantes
Día Nacional del Helado Artesanal: Gelatti, 40 años de tradición y sabor en Las Flores
Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
Panaderías: en el último año y medio cerraron alrededor de 14.000 en todo el país
