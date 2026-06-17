Las Flores
Se realizó la entrega anual de becas de la Fundación Becaria «Osvaldo Cattorini»
Becas para estudiantes secundarios: la Municipalidad acompañó la entrega anual de la Fundación Becaria de Las Flores
El intendente Fabián Blanstein, junto a la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, participaron de la entrega anual de becas de la Fundación Becaria de Las Flores «Osvaldo Cattorini», destinadas a estudiantes del nivel secundario de la ciudad.
La iniciativa busca garantizar que jóvenes de la comunidad puedan culminar sus estudios obligatorios y avanzar en la construcción de su proyecto de vida, en un esquema que combina el aporte de distintos sectores de la sociedad florense.
Un trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad
La entrega de becas se sostiene gracias al aporte económico de la Municipalidad de Las Flores junto a fundaciones, instituciones, empresas y familias de la ciudad, que cada año se suman a este esfuerzo colectivo para sostener las trayectorias educativas de los estudiantes secundarios.
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Este tipo de articulación entre el sector público y privado permite ampliar el alcance del programa y llegar a un mayor número de jóvenes que, de otra manera, podrían encontrar dificultades para sostener su escolaridad.
El rol de la Fundación Becaria «Osvaldo Cattorini»
La Fundación Becaria de Las Flores lleva el nombre de Osvaldo Cattorini y desde hace años trabaja en Las Flores acompañando a estudiantes secundarios a través de becas que buscan reducir las barreras económicas que muchas veces condicionan la continuidad educativa.
La presencia del intendente y de la secretaria de Educación y Cultura en el acto reafirma el compromiso institucional del municipio con este tipo de iniciativas, que apuntan directamente a uno de los pilares de cualquier comunidad: el acceso a la educación.
Educación como proyecto de futuro
Para las familias florenses, este tipo de programas representa una herramienta concreta de acompañamiento en un momento clave de la vida de sus hijos. Completar el nivel secundario no solo es un requisito obligatorio, sino también la base sobre la cual los jóvenes pueden proyectar estudios superiores, formación laboral o cualquier otro camino que elijan para su futuro.
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