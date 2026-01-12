Incendio en Planta de Tratamiento de Residuos: Trabajos en conjunto para controlarlo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Desde la Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, informaron sobre el esfuerzo conjunto realizado junto al cuerpo de Bomberos Voluntarios para enfrentar el incendio declarado ayer por la tarde en la Planta de Tratamiento de Residuos ubicada sobre Ruta Nacional N°3.

El siniestro comenzó alrededor de las 17 horas y debido a la composición altamente combustible del material acumulado en la planta, los bomberos solicitaron el apoyo de equipos municipales. Tras evaluar la situación, el secretario Javier Arreyes dispuso la movilización de dos camiones, una pala cargadora y una retroexcavadora para colaborar en las tareas de mitigación.

La retroexcavadora se utilizó para remover los residuos en combustión y cubrirlos con tierra, aportada por los camiones desde un acopio dentro de la misma planta, con el objetivo de sofocar las fuentes de fuego. Este trabajo conjunto se prolongó hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, momento en que el incendio se encontró controlado aunque no completamente extinguido, por lo que se estableció una guardia de vigilancia constante.

Las tareas continuaron desde temprano en la mañana siguiente, con la incorporación de más camiones, otra retroexcavadora originalmente asignada a tareas en caminos rurales y una topadora, reforzando así el operativo. En total, participaron 32 bomberos voluntarios que trabajaron ininterrumpidamente desde las 17 horas hasta las 5 de la mañana, garantizando el cuidado y la seguridad de la planta y sus alrededores.

Este compromiso conjunto entre la Municipalidad y el cuerpo de Bomberos Voluntarios ratifica la importancia de la colaboración institucional para enfrentar emergencias en la ciudad y minimizar los riesgos para la comunidad y el medio ambiente.