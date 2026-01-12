Las Flores
Incendio en Planta de Tratamiento de Residuos: Trabajos en conjunto para controlarlo
El Municipio y Bomberos Voluntarios trabajaron toda la noche para controlar un incendio en la Planta de Tratamiento de Residuos sobre Ruta N°3.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Desde la Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, informaron sobre el esfuerzo conjunto realizado junto al cuerpo de Bomberos Voluntarios para enfrentar el incendio declarado ayer por la tarde en la Planta de Tratamiento de Residuos ubicada sobre Ruta Nacional N°3.
El siniestro comenzó alrededor de las 17 horas y debido a la composición altamente combustible del material acumulado en la planta, los bomberos solicitaron el apoyo de equipos municipales. Tras evaluar la situación, el secretario Javier Arreyes dispuso la movilización de dos camiones, una pala cargadora y una retroexcavadora para colaborar en las tareas de mitigación.
La retroexcavadora se utilizó para remover los residuos en combustión y cubrirlos con tierra, aportada por los camiones desde un acopio dentro de la misma planta, con el objetivo de sofocar las fuentes de fuego. Este trabajo conjunto se prolongó hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, momento en que el incendio se encontró controlado aunque no completamente extinguido, por lo que se estableció una guardia de vigilancia constante.
Incendio vehicular en camino rural de canal 11: una camioneta fue consumida por las llamas
Las tareas continuaron desde temprano en la mañana siguiente, con la incorporación de más camiones, otra retroexcavadora originalmente asignada a tareas en caminos rurales y una topadora, reforzando así el operativo. En total, participaron 32 bomberos voluntarios que trabajaron ininterrumpidamente desde las 17 horas hasta las 5 de la mañana, garantizando el cuidado y la seguridad de la planta y sus alrededores.
Este compromiso conjunto entre la Municipalidad y el cuerpo de Bomberos Voluntarios ratifica la importancia de la colaboración institucional para enfrentar emergencias en la ciudad y minimizar los riesgos para la comunidad y el medio ambiente.
Incendio vehicular en camino rural de canal 11: una camioneta fue consumida por las llamas
La Provincia prorrogó medida para policías retirados que reingresan al Estado
Incendio en Planta de Tratamiento de Residuos: Trabajos en conjunto para controlarlo
Las ventas minoristas pyme bajaron 5,2% interanual en diciembre
Cómo adherir mi comercio a Promociones Bancarias en 2026
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras