La UBA dictará en nuestra ciudad la «Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos»

Las Flores

hace 7 horas

La Universidad de Buenos Aires (UBA) dictará en nuestra ciudad la «Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos», una propuesta académica orientada a ampliar el acceso a la educación superior y a la formación en áreas estratégicas para el desarrollo local.

La diplomatura brinda una introducción a los fundamentos de la programación y al análisis de datos, incorporando herramientas básicas para el procesamiento de información, la resolución de problemas y el uso de tecnologías digitales, competencias cada vez más demandadas en el mundo del trabajo.

El Programa Puentes forma parte de una política de fortalecimiento educativo que promueve la articulación entre universidades públicas y los municipios, acercando ofertas académicas de calidad a ciudadanos del interior de la provincia.

Preinscripción: https://forms.gle/NsyZmTEigu8QyUCj8. Por consultas, comunicarse con la Secretaría de Educación y Cultura: Av. Gral Paz y Alem, 1er. piso; educacion@lasflores.gob.ar o por whatsApp 2244-464216.

Temas:
