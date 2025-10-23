Connect with us
Las Flores bajo alerta amarilla por tormentas: el SMN advierte que podría elevarse a nivel naranja este viernes

Las Flores

Publicado

hace 4 horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que afecta a Las Flores y la región, válido para la noche de este jueves. Además, se advierte que el fenómeno podría intensificarse durante la madrugada y la mañana de este viernes 24 de octubre, alcanzando el nivel naranja.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas violentas y posible caída de granizo.

Condiciones previstas Para la noche de este jueves, se esperan:

  • Chaparrones y tormentas aisladas
  • Frecuente actividad eléctrica
  • Ráfagas entre 50 y 90 km/h
  • Posible caída de granizo pequeño

Durante la madrugada y la mañana del viernes, el escenario podría agravarse:

  • Tormentas localmente fuertes o severas
  • Ráfagas que podrían superar los 90 km/h
  • Granizo de mayor tamaño
  • Abundante precipitación en cortos períodos

Acumulados y probabilidad de intensificación

El SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan durante la mañana del viernes.

Recomendaciones: Desde Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.
  • Asegurar elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informados a través de canales oficiales.

Las autoridades locales se mantienen en estado de atención preventiva ante la posibilidad de un aumento en el nivel de alerta, que podría pasar de amarillo a naranja si las condiciones continúan intensificándose.

