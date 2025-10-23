Las Flores
Las Flores bajo alerta amarilla por tormentas: el SMN advierte que podría elevarse a nivel naranja este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que afecta a Las Flores y la región, válido para la noche de este jueves. Además, se advierte que el fenómeno podría intensificarse durante la madrugada y la mañana de este viernes 24 de octubre, alcanzando el nivel naranja.
Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas violentas y posible caída de granizo.
Condiciones previstas Para la noche de este jueves, se esperan:
- Chaparrones y tormentas aisladas
- Frecuente actividad eléctrica
- Ráfagas entre 50 y 90 km/h
- Posible caída de granizo pequeño
Durante la madrugada y la mañana del viernes, el escenario podría agravarse:
- Tormentas localmente fuertes o severas
- Ráfagas que podrían superar los 90 km/h
- Granizo de mayor tamaño
- Abundante precipitación en cortos períodos
Acumulados y probabilidad de intensificación
El SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan durante la mañana del viernes.
Recomendaciones: Desde Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan:
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.
- Asegurar elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informados a través de canales oficiales.
Las autoridades locales se mantienen en estado de atención preventiva ante la posibilidad de un aumento en el nivel de alerta, que podría pasar de amarillo a naranja si las condiciones continúan intensificándose.
