Las Flores bajo alerta amarilla por tormentas: el SMN advierte que podría elevarse a nivel naranja este viernes

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que afecta a Las Flores y la región, válido para la noche de este jueves. Además, se advierte que el fenómeno podría intensificarse durante la madrugada y la mañana de este viernes 24 de octubre, alcanzando el nivel naranja.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas violentas y posible caída de granizo.

Condiciones previstas Para la noche de este jueves, se esperan:

Chaparrones y tormentas aisladas

Frecuente actividad eléctrica

Ráfagas entre 50 y 90 km/h

Posible caída de granizo pequeño

Durante la madrugada y la mañana del viernes, el escenario podría agravarse:

Tormentas localmente fuertes o severas

Ráfagas que podrían superar los 90 km/h

Granizo de mayor tamaño

Abundante precipitación en cortos períodos



Acumulados y probabilidad de intensificación

El SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan durante la mañana del viernes.

Recomendaciones: Desde Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan:

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.

Asegurar elementos que puedan volarse.

Mantenerse informados a través de canales oficiales.

Las autoridades locales se mantienen en estado de atención preventiva ante la posibilidad de un aumento en el nivel de alerta, que podría pasar de amarillo a naranja si las condiciones continúan intensificándose.