Los Centros de Promoción Comunitaria celebraron el Día de la Niñez con juegos, alegría y amor

Las Flores

hace 8 horas

Niños y niñas de los Centros de Promoción Comunitaria y del Jardín Maternal, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, celebraron el Día de la Niñez con una jornada llena de magia, juegos y sonrisas.

El festejo estuvo marcado por el color, la alegría y el cariño compartido, en un espacio pensado especialmente para que los más pequeños pudieran disfrutar y vivir una experiencia única, donde la infancia fue la gran protagonista.

Entre risas, música y actividades recreativas, se recordó que la niñez es el momento más valioso para soñar, crear y construir la esperanza de un mundo mejor.

