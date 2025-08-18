Los Centros de Promoción Comunitaria celebraron el Día de la Niñez con juegos, alegría y amor

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Niños y niñas de los Centros de Promoción Comunitaria y del Jardín Maternal, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, celebraron el Día de la Niñez con una jornada llena de magia, juegos y sonrisas.

El festejo estuvo marcado por el color, la alegría y el cariño compartido, en un espacio pensado especialmente para que los más pequeños pudieran disfrutar y vivir una experiencia única, donde la infancia fue la gran protagonista.

Entre risas, música y actividades recreativas, se recordó que la niñez es el momento más valioso para soñar, crear y construir la esperanza de un mundo mejor.