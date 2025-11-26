Nuestra ciudad bajo Alerta Amarillo para este jueves, con condiciones que podrían empeorar a Naranja

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Amarillo por tormentas para nuestra ciudad y toda la región, el cual —por el momento— rige para este jueves por la noche, ante un escenario de inestabilidad que podría intensificarse y derivar incluso en un Alerta Naranja según la evolución del sistema.

De acuerdo al informe oficial, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con la posibilidad de chaparrones intensos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 75 km/h. No se descarta la ocasional caída de granizo.

Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo registrarse montos aún mayores de forma puntual, lo que aumenta el riesgo de anegamientos temporarios en sectores vulnerables.

Las autoridades solicitan a la población mantenerse informada, seguir de cerca las actualizaciones del SMN y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de que las condiciones climáticas se tornen más severas durante la noche del jueves.