Las Flores
Nuestra ciudad bajo Alerta Amarillo para este jueves, con condiciones que podrían empeorar a Naranja
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Amarillo por tormentas para nuestra ciudad y toda la región, el cual —por el momento— rige para este jueves por la noche, ante un escenario de inestabilidad que podría intensificarse y derivar incluso en un Alerta Naranja según la evolución del sistema.
De acuerdo al informe oficial, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con la posibilidad de chaparrones intensos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 75 km/h. No se descarta la ocasional caída de granizo.
Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo registrarse montos aún mayores de forma puntual, lo que aumenta el riesgo de anegamientos temporarios en sectores vulnerables.
Alerta amarillo en gran parte de la Provincia de Buenos Aires por tormentas fuertes
Las autoridades solicitan a la población mantenerse informada, seguir de cerca las actualizaciones del SMN y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de que las condiciones climáticas se tornen más severas durante la noche del jueves.
Desarticulan una red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano
El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols visita Las Flores
Las florenses jugadoras de El Taladro, Malena Peyre y Felícitas Taraborelli, disputarán el Regional Sub 14 “A” en Mar del Plata
Las Flores Básquet se consagró campeón de la Copa de Plata en la categoría Mini
El municipio de Las Flores recibió reconocimiento provincial por su trabajo en niñez y adolescencia
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras