Las Flores bajo doble alerta amarilla por tormentas durante el domingo y lunes 1° de septiembre

Las Flores bajo doble alerta amarilla por tormentas durante el domingo y lunes 1° de septiembre

hace 14 minutos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para nuestra ciudad doble alerta amarilla por tormentas, que regirá durante la mañana de este domingo y también en la mañana del lunes 1° de septiembre.

Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con la posibilidad de que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional granizo.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm por día, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Se recomienda a la población extremar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar circular por calles anegadas durante los episodios de mayor intensidad.

