SMN alerta por tormentas fuertes: sábado a la noche nivel Amarillo y domingo a la madrugada nivel Naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la región se verá afectada por tormentas fuertes durante el fin de semana, con un alerta que se presenta en dos etapas: Amarillo para la noche del sábado 4 de octubre y Naranja desde la madrugada del domingo 5 de octubre.

Alerta Amarillo – Sábado a la noche

Durante la noche del sábado, el área podría ser afectada por tormentas fuertes, que incluirán:

Abundante caída de agua en cortos períodos , con acumulados estimados entre 20 y 60 mm , pudiendo superarse localmente.

. Granizo ocasional .

Alerta Naranja – Domingo a la madrugada

Desde la madrugada del domingo, las tormentas podrían ser fuertes o localmente severas, con fenómenos más intensos:

Abundantes lluvias , con acumulados entre 40 y 80 mm , que podrían superarse puntualmente.

. Granizo de variado tamaño .

Recomendaciones del SMN

El Alerta Naranja indica fenómenos potencialmente peligrosos para la población y los bienes materiales. Por ello, el organismo recomienda: