Las Flores
SMN alerta por tormentas fuertes: sábado a la noche nivel Amarillo y domingo a la madrugada nivel Naranja
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la región se verá afectada por tormentas fuertes durante el fin de semana, con un alerta que se presenta en dos etapas: Amarillo para la noche del sábado 4 de octubre y Naranja desde la madrugada del domingo 5 de octubre.
Alerta Amarillo – Sábado a la noche
Durante la noche del sábado, el área podría ser afectada por tormentas fuertes, que incluirán:
- Abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados estimados entre 20 y 60 mm, pudiendo superarse localmente.
- Frecuente actividad eléctrica.
- Granizo ocasional.
- Ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.
Alerta Naranja – Domingo a la madrugada
Desde la madrugada del domingo, las tormentas podrían ser fuertes o localmente severas, con fenómenos más intensos:
- Abundantes lluvias, con acumulados entre 40 y 80 mm, que podrían superarse puntualmente.
- Actividad eléctrica frecuente.
- Granizo de variado tamaño.
- Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
Recomendaciones del SMN
El Alerta Naranja indica fenómenos potencialmente peligrosos para la población y los bienes materiales. Por ello, el organismo recomienda:
- Evitar permanecer al aire libre durante las tormentas.
- No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.
- Asegurar objetos que puedan volarse.
- Conducir con precaución.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN
