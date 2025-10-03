Connect with us
SMN alerta por tormentas fuertes: sábado a la noche nivel Amarillo y domingo a la madrugada nivel Naranja

Las Flores

SMN alerta por tormentas fuertes: sábado a la noche nivel Amarillo y domingo a la madrugada nivel Naranja

hace 1 minuto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la región se verá afectada por tormentas fuertes durante el fin de semana, con un alerta que se presenta en dos etapas: Amarillo para la noche del sábado 4 de octubre y Naranja desde la madrugada del domingo 5 de octubre.

Alerta Amarillo – Sábado a la noche

Durante la noche del sábado, el área podría ser afectada por tormentas fuertes, que incluirán:

  • Abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados estimados entre 20 y 60 mm, pudiendo superarse localmente.
  • Frecuente actividad eléctrica.
  • Granizo ocasional.
  • Ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.

Alerta Naranja – Domingo a la madrugada

Desde la madrugada del domingo, las tormentas podrían ser fuertes o localmente severas, con fenómenos más intensos:

  • Abundantes lluvias, con acumulados entre 40 y 80 mm, que podrían superarse puntualmente.
  • Actividad eléctrica frecuente.
  • Granizo de variado tamaño.
  • Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Recomendaciones del SMN

El Alerta Naranja indica fenómenos potencialmente peligrosos para la población y los bienes materiales. Por ello, el organismo recomienda:

  1. Evitar permanecer al aire libre durante las tormentas.
  2. No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.
  3. Asegurar objetos que puedan volarse.
  4. Conducir con precaución.
  5. Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN

Temas:
