Jubilados: oficializan el pago del bono de hasta $70 mil para diciembre

Tras el aumento del 2,34% en los haberes mínimo y máximo vinculado con el índice de inflación de octubre que informó el Indec, el Gobierno oficializó la continuidad del pago del bono extraordinario previsional de hasta $70 mil para jubilados y pensionados en diciembre, mes en el que también percibirán el aguinaldo.

Lo hizo a través del Decreto 848/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde el Ejecutivo volvió a mencionar en los considerandos de la medida a la Ley N° 27.609 de Índice de Movilidad Jubilatoria, que comenzó a aplicarse en marzo de 2021 con una fórmula que “presentaba graves y serios inconvenientes”.

En especificó, sostuvo que esa movilidad “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.

Por lo tanto, ese escenario, según el Gobierno, “implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta noviembre de 2025, inclusive”.

¿Quiénes Cobran el Bono de $70.000?

Este refuerzo, que está congelado desde marzo de 2024 sin ajuste por inflación o movilidad, abarca a beneficiarios del sistema previsional contributivo y no contributivo, incluyendo:

Jubilados del régimen general

Pensiones no contributivas (invalidez, vejez y maternidad de siete hijos o más)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación

Regímenes especiales

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025?

Pensiones no contributivas en diciembre 2025

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

PNC madre de siete hijos: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo = $ 581.319,38

Jubilaciones y PUAM en diciembre 2025