Bomberos acudieron por el principio de incendio de una camioneta en Av. Carmen y Colectora

Las Flores

Bomberos acudieron por el principio de incendio de una camioneta en Av. Carmen y Colectora

hace 2 días

Este viernes por la tarde, a las 15:14 hs, se activó el toque de sirena tras registrarse el incendio de una camioneta en Avenida Carmen, casi Colectora.

Según informaron fuentes bomberiles, el vehículo se encontraba con trabajos en la parte eléctrica cuando, por causas que aún se investigan, se inició el fuego. Al lugar acudió el Móvil N° 25, bajo la coordinación del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Matías País, quien encabezó las tareas de control y extinción.

