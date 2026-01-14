Incendio de gran magnitud movilizó a Bomberos en un predio cercano a la estación de servicio Luchini

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La guardia de Bomberos Voluntarios fue convocada este mediodía a raíz de un incendio de gran magnitud que se desató en un predio ubicado en inmediaciones de la estación de servicio Luchini.

Al arribar al lugar, los servidores públicos constataron que el foco ígneo afectaba una importante acumulación de gomas en desuso y malezas, generando una densa columna de humo que podía observarse a varios metros de distancia.

De inmediato, se iniciaron las tareas de extinción y enfriamiento, trabajando con líneas de agua y herramientas manuales para evitar la propagación del fuego hacia sectores linderos y estructuras cercanas. Las labores demandaron un importante despliegue operativo debido a la intensidad del incendio y al material combustible involucrado.

Gracias al rápido accionar del personal de Bomberos, la situación pudo ser controlada, sin que se registraran personas lesionadas. No obstante, se evaluaron daños materiales en el predio afectado.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación, mientras que se recomienda a la población extremar las precauciones ante la presencia de residuos inflamables, especialmente en el actual contexto de altas temperaturas.