Noticias Las Flores

Las Flores

Incendio en Planta de Residuos

Publicado

hace 39 minutos

-

Desde la Municipalidad de Las Flores, informamos que a partir de la mañana de hoy, ante un foco de incendio en un sector de la Planta de Residuos de la ciudad, trabajan Bomberos Voluntarios y Personal municipal con los equipos y maquinarias necesarios para sofocarlo y evitar su avance en un día con mucho viento del sector sur.

En estos momentos, con las maniobras y tareas realizadas, se ha controlado y sectorizado el mismo, destacándose la importante tarea realizada por el Cuerpo y los trabajadores municipales en maquinarias y camiones, labor para destacar y reconocer.

Se continua con acopio de suelo para la cobertura y prevención de posibles focos.

Temas:
