Las Flores
Incendio en Planta de Residuos
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Desde la Municipalidad de Las Flores, informamos que a partir de la mañana de hoy, ante un foco de incendio en un sector de la Planta de Residuos de la ciudad, trabajan Bomberos Voluntarios y Personal municipal con los equipos y maquinarias necesarios para sofocarlo y evitar su avance en un día con mucho viento del sector sur.
En estos momentos, con las maniobras y tareas realizadas, se ha controlado y sectorizado el mismo, destacándose la importante tarea realizada por el Cuerpo y los trabajadores municipales en maquinarias y camiones, labor para destacar y reconocer.
Se continua con acopio de suelo para la cobertura y prevención de posibles focos.
Incendio de pastizales en Ruta N° 3 km 224 movilizó a Bomberos
