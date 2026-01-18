Incendio en Planta de Residuos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Desde la Municipalidad de Las Flores, informamos que a partir de la mañana de hoy, ante un foco de incendio en un sector de la Planta de Residuos de la ciudad, trabajan Bomberos Voluntarios y Personal municipal con los equipos y maquinarias necesarios para sofocarlo y evitar su avance en un día con mucho viento del sector sur.

En estos momentos, con las maniobras y tareas realizadas, se ha controlado y sectorizado el mismo, destacándose la importante tarea realizada por el Cuerpo y los trabajadores municipales en maquinarias y camiones, labor para destacar y reconocer.

Se continua con acopio de suelo para la cobertura y prevención de posibles focos.