Las Flores
Ruta 3: el reclamo se intensifica y Azul prepara un amparo contra la decisión de frenar la Autovía
En diálogo con Urbana FM 92.7, Fernando Sotille, de los vecinos autoconvocados de Azul, confirmó que la Autovía de la Ruta 3 solo avanzará hasta Gorchs con la inclusión de peaje, y adelantó que la Municipalidad de Azul presentará un amparo acompañado por una junta de firmas. Denunció el estado crítico de las rutas y recordó que desde hace 14 años los vecinos se organizan para reclamar seguridad vial, con banderazos mensuales en el Cristo de la Ruta 3.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En diálogo con Julio González y Laura Lopardo en Cañu a la Mañana por Urbana FM 92.7, Fernando Sotille, referente de los vecinos autoconvocados de Azul, volvió a poner en agenda la situación crítica de la Ruta Nacional N° 3 y la decisión de que la Autovía se construya solo hasta Gorchs.
Sotille remarcó que “lo que ya sabíamos se va a hacer hasta Gorchs, solamente con la inclusión de peaje. En la primera fecha de licitación del peaje no se presentó nadie, pero primero deberían arreglar la ruta y después poner el peaje”.
Frente a esta realidad, anunció que la Municipalidad de Azul presentará un amparo y que los vecinos autoconvocados están reuniendo firmas hasta este viernes para respaldar la medida judicial.
Incendio de un vehículo en Ruta 3
El referente recordó que hace 14 años comenzó la organización vecinal en Azul, en contacto con vecinos de Las Flores y Monte, y que hoy, a través de la Unión de Usuarios Viales, el reclamo se extiende a toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. “El estado de las rutas, tanto nacionales como provinciales, es lamentable”, enfatizó.
La protesta continuará con las tradicionales concentraciones: “Todos los segundos domingos de cada mes nos reunimos en el Cristo de la Ruta 3 para realizar el banderazo. Algún día nos tendrán que escuchar”, sostuvo Sotille.
En relación al financiamiento, señaló que por un crédito del Banco Mundial se avanzará con la autovía hasta Gorchs, pero de allí en adelante solo está previsto finalizar la rotonda de Ruta 3 y 30. “En Azul pedimos por los ingresos a la ciudad, pero dicen que no se puede porque eso incrementaría demasiado el peaje”, concluyó.
Corte programado de energía para mañana martes
Formación en IA y Ciencia de Datos: Las Flores proyecta su futuro en la economía del conocimiento
Ruta 3: el reclamo se intensifica y Azul prepara un amparo contra la decisión de frenar la Autovía
Quinto aumento de la nafta en menos de un mes: Así quedaron los precios en Las Flores
Taekwon Do: Naira Garay y Francisco Menéndez compitieron en Rosario
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras