Ruta 3: el reclamo se intensifica y Azul prepara un amparo contra la decisión de frenar la Autovía

Ruta 3: el reclamo se intensifica y Azul prepara un amparo contra la decisión de frenar la Autovía

En diálogo con Urbana FM 92.7, Fernando Sotille, de los vecinos autoconvocados de Azul, confirmó que la Autovía de la Ruta 3 solo avanzará hasta Gorchs con la inclusión de peaje, y adelantó que la Municipalidad de Azul presentará un amparo acompañado por una junta de firmas. Denunció el estado crítico de las rutas y recordó que desde hace 14 años los vecinos se organizan para reclamar seguridad vial, con banderazos mensuales en el Cristo de la Ruta 3.
En diálogo con Julio González y Laura Lopardo en Cañu a la Mañana por Urbana FM 92.7, Fernando Sotille, referente de los vecinos autoconvocados de Azul, volvió a poner en agenda la situación crítica de la Ruta Nacional N° 3 y la decisión de que la Autovía se construya solo hasta Gorchs.


Sotille remarcó que “lo que ya sabíamos se va a hacer hasta Gorchs, solamente con la inclusión de peaje. En la primera fecha de licitación del peaje no se presentó nadie, pero primero deberían arreglar la ruta y después poner el peaje”.

Frente a esta realidad, anunció que la Municipalidad de Azul presentará un amparo y que los vecinos autoconvocados están reuniendo firmas hasta este viernes para respaldar la medida judicial.

El referente recordó que hace 14 años comenzó la organización vecinal en Azul, en contacto con vecinos de Las Flores y Monte, y que hoy, a través de la Unión de Usuarios Viales, el reclamo se extiende a toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. “El estado de las rutas, tanto nacionales como provinciales, es lamentable”, enfatizó.

La protesta continuará con las tradicionales concentraciones: “Todos los segundos domingos de cada mes nos reunimos en el Cristo de la Ruta 3 para realizar el banderazo. Algún día nos tendrán que escuchar”, sostuvo Sotille.

En relación al financiamiento, señaló que por un crédito del Banco Mundial se avanzará con la autovía hasta Gorchs, pero de allí en adelante solo está previsto finalizar la rotonda de Ruta 3 y 30. “En Azul pedimos por los ingresos a la ciudad, pero dicen que no se puede porque eso incrementaría demasiado el peaje”, concluyó.

