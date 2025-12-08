Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Asumirán los nuevos Consejeros Escolares de Las Flores en un acto oficial el próximo miércoles

Las Flores

Asumirán los nuevos Consejeros Escolares de Las Flores en un acto oficial el próximo miércoles

Publicado

hace 47 minutos

El Consejo Escolar de Las Flores informó que el miércoles 10 de diciembre, a las 11 horas, se realizará el acto de asunción de los nuevos Consejeros Escolares electos en los últimos comicios. La ceremonia tendrá lugar en la sede del organismo y será abierta a toda la comunidad educativa y al público en general.

Durante el encuentro se constituirán formalmente las autoridades del nuevo Cuerpo de Consejeros Escolares, dando inicio a un nuevo período de gestión orientado a fortalecer el trabajo institucional y el acompañamiento a las escuelas del distrito.

Desde el Consejo Escolar destacaron la importancia de esta instancia democrática y convocaron a docentes, directivos, auxiliares, familias y vecinos a participar del acto que marca el comienzo de una nueva etapa en la conducción del organismo.

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

