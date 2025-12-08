Asumirán los nuevos Consejeros Escolares de Las Flores en un acto oficial el próximo miércoles

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Consejo Escolar de Las Flores informó que el miércoles 10 de diciembre, a las 11 horas, se realizará el acto de asunción de los nuevos Consejeros Escolares electos en los últimos comicios. La ceremonia tendrá lugar en la sede del organismo y será abierta a toda la comunidad educativa y al público en general.

Durante el encuentro se constituirán formalmente las autoridades del nuevo Cuerpo de Consejeros Escolares, dando inicio a un nuevo período de gestión orientado a fortalecer el trabajo institucional y el acompañamiento a las escuelas del distrito.

Desde el Consejo Escolar destacaron la importancia de esta instancia democrática y convocaron a docentes, directivos, auxiliares, familias y vecinos a participar del acto que marca el comienzo de una nueva etapa en la conducción del organismo.