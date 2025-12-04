Las Flores
Consejo Escolar: cobertura de un cargo de auxiliar
La Comisión Distrital conformada por el Cuerpo de Consejeros Escolares y representantes de los gremios de la ciudad de Las Flores, informa a los interesados, inscritos en el Listado de Aspirantes 2025, que el día JUEVES 04 de DICIEMBRE de 2025 a las 18:00 hs,en la sede de la Escuela Primaria Nº1 se procederá a la cobertura de 1 (UNO) cargo de personal de servicio surgida por Renuncia
Deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad.
La bailarina florense Camila Silva participa de la competencia mundial «Euroson Latino»
“La realidad es durísima”: Fulvia Condorí y Maura Andrade alertaron sobre la crítica situación de las personas con discapacidad
La Iglesia Conectados con el Cielo celebra sus 50 años con una gran fiesta abierta a toda la comunidad
