Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Consejo Escolar: cobertura de un cargo de auxiliar

Las Flores

Consejo Escolar: cobertura de un cargo de auxiliar

hace 3 horas

La Comisión Distrital conformada por el Cuerpo de Consejeros Escolares y representantes de los gremios de la ciudad de Las Flores, informa a los interesados, inscritos en el Listado de Aspirantes 2025, que el día JUEVES 04  de  DICIEMBRE de 2025 a las 18:00 hs,en la sede de la Escuela Primaria Nº1 se procederá a la cobertura de 1 (UNO) cargo de personal de servicio surgida por Renuncia

Deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad.

