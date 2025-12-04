Consejo Escolar: cobertura de un cargo de auxiliar

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Comisión Distrital conformada por el Cuerpo de Consejeros Escolares y representantes de los gremios de la ciudad de Las Flores, informa a los interesados, inscritos en el Listado de Aspirantes 2025, que el día JUEVES 04 de DICIEMBRE de 2025 a las 18:00 hs,en la sede de la Escuela Primaria Nº1 se procederá a la cobertura de 1 (UNO) cargo de personal de servicio surgida por Renuncia

Deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad.