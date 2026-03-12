Las Flores
Consejo Escolar: cobertura de 2 cargo de personal de servicio
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Comisión Distrital conformada por el Cuerpo de Consejeros Escolares y representantes de los gremios de la ciudad de Las Flores, informa a los interesados, inscritos en el Listado de Aspirantes 2026, que el día VIERNES 13 de MARZO de 2026 a las 18:00 hs,en la sede de la Escuela Primaria Nº1 se procederá a la cobertura de 2 (DOS) cargo de personal de servicio surgidas Ceses de Artículos 13.
Deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad.
Millonario robo: importante operativo permitió recuperar 58 vacunos robados de un campo de Las Flores
Intensa actividad para Bomberos Voluntarios: debieron intervenir en tres incendios durante la jornada
La mamá del menor atropellado pidió conciencia al motociclista que se dio a la fuga: “Sólo te pido que recapacites sobre tu accionar”
Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT
Invitan a participar de “Probá Rugby” este sábado en el Centro Deportivo Municipal
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras