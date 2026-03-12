Consejo Escolar: cobertura de 2 cargo de personal de servicio

La Comisión Distrital conformada por el Cuerpo de Consejeros Escolares y representantes de los gremios de la ciudad de Las Flores, informa a los interesados, inscritos en el Listado de Aspirantes 2026, que el día VIERNES 13 de MARZO de 2026 a las 18:00 hs,en la sede de la Escuela Primaria Nº1 se procederá a la cobertura de 2 (DOS) cargo de personal de servicio surgidas Ceses de Artículos 13.

Deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad.