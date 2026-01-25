Las Flores
Bomberos continúa renovando y sumando equipamiento para el cuartel
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Bomberos Voluntarios continúa fortaleciendo su capacidad operativa a través de la incorporación de nuevo material para el cuartel. En esta oportunidad, se concretó la compra de cuatro mangas de 38 milímetros y tres lanzas, elementos fundamentales para las tareas de combate de incendios y asistencia en emergencias.
La inversión realizada asciende a una suma aproximada de 5 millones de pesos, lo que representa un importante esfuerzo destinado a mejorar los recursos con los que cuenta el cuerpo activo.
Desde la institución destacaron y agradecieron especialmente la colaboración y el permanente apoyo de los vecinos, cuyo acompañamiento resulta clave para seguir creciendo, renovando equipamiento y brindando un mejor servicio a toda la comunidad.
Entre todos, un ambiente más limpio: se incorporan puntos para botellas de vidrio en distintos puntos de la ciudad
La Provincia actualizó las multas de tránsito y varias ya rondan el millón de pesos
Bomberos continúa renovando y sumando equipamiento para el cuartel
Las Flores enfrenta un lunes sofocante con 36 grados y tormentas aisladas
Alarma por incendios de pastos y malezas: Bomberos intervinieron en Ruta 3 y Paraje El Trigo
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras