Noticias Las Flores

Bomberos continúa renovando y sumando equipamiento para el cuartel

Las Flores

Bomberos continúa renovando y sumando equipamiento para el cuartel

hace 5 horas

Bomberos Voluntarios continúa fortaleciendo su capacidad operativa a través de la incorporación de nuevo material para el cuartel. En esta oportunidad, se concretó la compra de cuatro mangas de 38 milímetros y tres lanzas, elementos fundamentales para las tareas de combate de incendios y asistencia en emergencias.

La inversión realizada asciende a una suma aproximada de 5 millones de pesos, lo que representa un importante esfuerzo destinado a mejorar los recursos con los que cuenta el cuerpo activo.

Desde la institución destacaron y agradecieron especialmente la colaboración y el permanente apoyo de los vecinos, cuyo acompañamiento resulta clave para seguir creciendo, renovando equipamiento y brindando un mejor servicio a toda la comunidad.

