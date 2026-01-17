Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Bomberos realizaron el rescate de un gato atrapado en una planta en Barrio Las Verbenas

Las Flores

Bomberos realizaron el rescate de un gato atrapado en una planta en Barrio Las Verbenas

Foto del avatar

Publicado

hace 5 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Siendo las 11:38 horas, la guardia de Bomberos fue convocada por un rescate de un gato que se encontraba atrapado en una planta, en una vivienda ubicada en Barrio Las Verbenas, casa N.º 79.

En el lugar trabajó el Móvil N.º 25, a cargo del Sargento País Nicolás, quienes llevaron adelante el operativo de manera efectiva, logrando poner al animal a resguardo sin que se registraran inconvenientes.

Te puede interesar:

Incendio de pastizales en Ruta N° 3 km 224 movilizó a Bomberos

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.