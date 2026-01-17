Bomberos realizaron el rescate de un gato atrapado en una planta en Barrio Las Verbenas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 11:38 horas, la guardia de Bomberos fue convocada por un rescate de un gato que se encontraba atrapado en una planta, en una vivienda ubicada en Barrio Las Verbenas, casa N.º 79.

En el lugar trabajó el Móvil N.º 25, a cargo del Sargento País Nicolás, quienes llevaron adelante el operativo de manera efectiva, logrando poner al animal a resguardo sin que se registraran inconvenientes.