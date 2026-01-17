Las Flores
Bomberos realizaron el rescate de un gato atrapado en una planta en Barrio Las Verbenas
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Siendo las 11:38 horas, la guardia de Bomberos fue convocada por un rescate de un gato que se encontraba atrapado en una planta, en una vivienda ubicada en Barrio Las Verbenas, casa N.º 79.
En el lugar trabajó el Móvil N.º 25, a cargo del Sargento País Nicolás, quienes llevaron adelante el operativo de manera efectiva, logrando poner al animal a resguardo sin que se registraran inconvenientes.
Incendio de pastizales en Ruta N° 3 km 224 movilizó a Bomberos
Cuento del tío en Saladillo: Le ofrecieron plantines, lo amenazaron con un cuchillo y le robaron $250 mil
Tragedia en Azul: se le cayó un poste de luz en la cabeza y lo mató
Las Flores promulga nuevas ordenanzas clave para 2026
Bomberos realizaron el rescate de un gato atrapado en una planta en Barrio Las Verbenas
Kicillof acordó con estatales y la mayoría de docentes el primer aumento salarial de 2026
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras