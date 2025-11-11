Las Flores
Bomberos Voluntarios de Las Flores realizaron 28 intervenciones durante octubre
Durante el mes de octubre, el personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Las Flores llevó adelante un total de 28 intervenciones en distintos puntos de la ciudad y la zona rural, según el informe oficial difundido por la institución.
De acuerdo con los datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), las actuaciones se distribuyeron de la siguiente manera:
Servicios especiales: 19
Incendios: 7
Accidentes: 1
Rescates: 1
El informe gráfico muestra que los servicios especiales representaron el 67,9% de las intervenciones totales, seguidos por los incendios, que alcanzaron el 25%. En tanto, los accidentes y rescates ocuparon un 3,6% cada uno del total mensual.
Estas estadísticas reflejan el constante compromiso y la rápida respuesta del cuerpo activo ante las diversas emergencias que se presentan en la comunidad, reafirmando el profesionalismo y la vocación de servicio que caracteriza a los bomberos florenses.
Desde Noticias Las Flores destacamos la labor diaria de quienes trabajan para cuidar y proteger a nuestra comunidad.
