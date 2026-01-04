Bomberos Voluntarios intervinieron por incendio de basura, pastos y malezas en Ruta Nacional Nº 3

Connect with us
Las Flores

Siendo las 09:49 horas, la Guardia de Bomberos Voluntarios fue convocada por un incendio de basura, pastos y malezas registrado sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 186.

En el lugar trabajaron los móviles Nº 31 y Nº 25, realizando tareas de control y extinción del foco ígneo para evitar su propagación a zonas aledañas.

El operativo estuvo a cargo del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Matías Pais. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración.

