Las Flores
Bomberos Voluntarios realizaron la entrega de los premios del bono contribución
Se llevó a cabo la entrega de los premios correspondientes al Bono Contribución, cuyo sorteo se realizó el pasado sábado 27 de diciembre, con una importante participación de la comunidad.
El primer obsequio, una Pick Up Amarok Trendline 4×2 DC OK, fue para el bono N° 0011, perteneciente a Edith Susana Joanteguy.
El segundo premio, una orden de compra por $1.500.000, correspondió al bono N° 7777, de Susana Marchioni.
El tercer obsequio, consistente en una orden de compra por $800.000, fue adjudicado al bono N° 8327, de Hugo Mansilla.
En tanto, el cuarto premio, una orden de compra por $500.000, quedó en manos del bono N° 7769, perteneciente a Carlos Núñez y María Corbetta.
Por último, el quinto premio, una orden de compra por $300.000, fue para el bono N° 2455, de Roberto Bautisteza. Desde la organización destacaron el acompañamiento de los vecinos y agradecieron a quienes colaboraron adquiriendo el bono, lo que permitió concretar una vez más esta iniciativa solidaria.
