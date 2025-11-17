Bomberos Voluntarios ya cuenta con nuevos kayaks gracias al aporte de la comunidad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Los Bomberos Voluntarios anunciaron la incorporación de nuevos kayaks destinados a fortalecer el trabajo operativo y las tareas de rescate acuático. La adquisición fue posible gracias al aporte solidario de numerosos vecinos que colaboraron comprando las rifas organizadas por la institución.

Desde el cuerpo activo destacaron la importancia del acompañamiento comunitario para avanzar en este tipo de inversiones, esenciales para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Asimismo, expresaron su agradecimiento a Kayaks Las Flores, quienes brindaron facilidades para concretar la compra.

La institución recordó que el sorteo correspondiente se realizará el próximo 29 de noviembre, mediante la quiniela nocturna de la Provincia. Con esta incorporación, Bomberos continúa ampliando sus recursos para brindar un servicio más eficiente y seguro a toda la comunidad.