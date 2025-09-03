Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Despiste y vuelco en 17 de Octubre antes de Ruta 3: el conductor resultó ileso

Las Flores

Despiste y vuelco en 17 de Octubre antes de Ruta 3: el conductor resultó ileso

Foto del avatar

Publicado

hace 30 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Siendo las 16:50 horas, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron convocados por un accidente ocurrido en la calle 17 de Octubre, a pocos metros de la Ruta Nacional N° 3.

En el lugar, un vehículo conducido por un masculino protagonizó un despiste seguido de vuelco, lo que motivó la rápida intervención de la dotación. Trabajó en el sitio el Móvil N°22 al mando del Oficial Ayudante Franco Sielas, quien coordinó las tareas de asistencia y prevención.

Afortunadamente, la situación pudo ser controlada sin mayores complicaciones, quedando la zona asegurada tras la labor de los servidores públicos.

Te puede interesar:

Una mujer resultó herida tras ser embestida por un auto en 25 de Mayo y Pueyrredón

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.