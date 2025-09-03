Las Flores
Despiste y vuelco en 17 de Octubre antes de Ruta 3: el conductor resultó ileso
Siendo las 16:50 horas, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron convocados por un accidente ocurrido en la calle 17 de Octubre, a pocos metros de la Ruta Nacional N° 3.
En el lugar, un vehículo conducido por un masculino protagonizó un despiste seguido de vuelco, lo que motivó la rápida intervención de la dotación. Trabajó en el sitio el Móvil N°22 al mando del Oficial Ayudante Franco Sielas, quien coordinó las tareas de asistencia y prevención.
Afortunadamente, la situación pudo ser controlada sin mayores complicaciones, quedando la zona asegurada tras la labor de los servidores públicos.
