Despiste y vuelco en 17 de Octubre antes de Ruta 3: el conductor resultó ileso

Siendo las 16:50 horas, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron convocados por un accidente ocurrido en la calle 17 de Octubre, a pocos metros de la Ruta Nacional N° 3.

En el lugar, un vehículo conducido por un masculino protagonizó un despiste seguido de vuelco, lo que motivó la rápida intervención de la dotación. Trabajó en el sitio el Móvil N°22 al mando del Oficial Ayudante Franco Sielas, quien coordinó las tareas de asistencia y prevención.

Afortunadamente, la situación pudo ser controlada sin mayores complicaciones, quedando la zona asegurada tras la labor de los servidores públicos.