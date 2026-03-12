Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Intensa actividad para Bomberos Voluntarios: debieron intervenir en tres incendios durante la jornada

Las Flores

Intensa actividad para Bomberos Voluntarios: debieron intervenir en tres incendios durante la jornada

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

Los Bomberos Voluntarios de Las Flores tuvieron una jornada con intensa actividad este miércoles 11 de marzo, debiendo intervenir en tres servicios diferentes a lo largo del día, relacionados con incendios de basura, pasto y malezas.

La primera salida se registró a las 07:31 horas, cuando se alertó sobre un incendio de basura en la Planta de Residuos. Hasta el lugar acudió el móvil N°31, con personal a cargo del Cabo 1° Micael Maciel, trabajando hasta las 08:45 horas para controlar el foco ígneo.

Más tarde, a las 13:36 horas, se recibió un nuevo llamado por incendio de pasto y malezas en la intersección de Larralde y Alem. En esta oportunidad se desplazaron los móviles N°31 y N°30, bajo la responsabilidad del Sargento Jonathan Guerrero. Las tareas se extendieron hasta las 15:30 horas.

Te puede interesar:

Ruta Nacional N° 3: incendio de camión en cercanías a Pardo terminó con pérdidas totales

Sin embargo, la actividad continuó durante la tarde. A las 16:56 horas los bomberos debieron regresar nuevamente a Larralde y Alem por otro foco de incendio de pasto y malezas. En este caso intervino el móvil N°31, con personal a cargo del Cabo 1° Micael Maciel, finalizando el servicio a las 18:05 horas.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.