Intensa actividad para Bomberos Voluntarios: debieron intervenir en tres incendios durante la jornada

Los Bomberos Voluntarios de Las Flores tuvieron una jornada con intensa actividad este miércoles 11 de marzo, debiendo intervenir en tres servicios diferentes a lo largo del día, relacionados con incendios de basura, pasto y malezas.
La primera salida se registró a las 07:31 horas, cuando se alertó sobre un incendio de basura en la Planta de Residuos. Hasta el lugar acudió el móvil N°31, con personal a cargo del Cabo 1° Micael Maciel, trabajando hasta las 08:45 horas para controlar el foco ígneo.
Más tarde, a las 13:36 horas, se recibió un nuevo llamado por incendio de pasto y malezas en la intersección de Larralde y Alem. En esta oportunidad se desplazaron los móviles N°31 y N°30, bajo la responsabilidad del Sargento Jonathan Guerrero. Las tareas se extendieron hasta las 15:30 horas.
Sin embargo, la actividad continuó durante la tarde. A las 16:56 horas los bomberos debieron regresar nuevamente a Larralde y Alem por otro foco de incendio de pasto y malezas. En este caso intervino el móvil N°31, con personal a cargo del Cabo 1° Micael Maciel, finalizando el servicio a las 18:05 horas.
