Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Mediodía con doble salida de Bomberos: incendio de pastos y rescate de un gato de un árbol

Las Flores

Mediodía con doble salida de Bomberos: incendio de pastos y rescate de un gato de un árbol

Foto del avatar

Publicado

hace 14 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Durante el mediodía de hoy, los Bomberos Voluntarios debieron intervenir en dos servicios distintos dentro del ejido urbano.

En primer lugar, a las 11:49 horas, se convocó a la guardia por un incendio de pastos y malezas en el predio de la planta de Transba. En el lugar trabajó el Móvil N° 28, a cargo de la Sargento 1° Avaca Yamila, logrando controlar la situación sin que se registraran mayores inconvenientes.

Posteriormente, a las 12:50 horas, se solicitó la presencia del personal por el rescate de un gato en la intersección de las calles 17 de Octubre e Independencia. La tarea fue llevada adelante por el Móvil N° 25, bajo la responsabilidad del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Pais Matías, finalizando el operativo de manera exitosa.

Te puede interesar:

Incendio de basura motivó la intervención de Bomberos durante la madrugada

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.