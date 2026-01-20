Las Flores
Mediodía con doble salida de Bomberos: incendio de pastos y rescate de un gato de un árbol
Durante el mediodía de hoy, los Bomberos Voluntarios debieron intervenir en dos servicios distintos dentro del ejido urbano.
En primer lugar, a las 11:49 horas, se convocó a la guardia por un incendio de pastos y malezas en el predio de la planta de Transba. En el lugar trabajó el Móvil N° 28, a cargo de la Sargento 1° Avaca Yamila, logrando controlar la situación sin que se registraran mayores inconvenientes.
Posteriormente, a las 12:50 horas, se solicitó la presencia del personal por el rescate de un gato en la intersección de las calles 17 de Octubre e Independencia. La tarea fue llevada adelante por el Móvil N° 25, bajo la responsabilidad del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Pais Matías, finalizando el operativo de manera exitosa.
