Las Flores
Las Flores entre las ciudades bonaerenses con «riesgo extremo» de incendios
En un contexto de altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos que vuelven la situación potencialmente explosiva.
Mientras incendios de gran magnitud arrasan con miles de hectáreas en El Hoyo y Epuyén, en la provincia de Chubut, la situación genera preocupación en todo el país. En paralelo, la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por riesgo extremo de incendios, luego de que el fuego afectara ya a unas 20 mil hectáreas en distintos puntos del territorio.
De acuerdo a los informes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional, 16 provincias argentinas presentan actualmente un escenario de “riesgo extremo de incendios”, una condición que las autoridades califican como potencialmente explosiva o extremadamente crítica.
En el mapa de peligrosidad elaborado por el SMN, varias zonas del sudeste bonaerense aparecen en alerta máxima, entre ellas Tres Arroyos, Coronel Dorrego, San Cayetano, Necochea y Lobería. A esta situación se suman Tandil, Ayacucho y Patagones, todas con semáforo rojo.
En ese contexto, Las Flores y General Belgrano también figuran dentro de las áreas con riesgo extremo, al igual que el Delta bonaerense. En tanto, parte de la cuenca del río Salado y sectores lindantes a Mar del Plata se ubican bajo la categoría de riesgo muy alto, mientras que solo una franja del norte provincial mantiene un nivel de peligro moderado.
Las condiciones que favorecen este escenario crítico incluyen temperaturas superiores a los 30 grados, humedad relativa por debajo del 30% y vientos que superan los 30 km/h. Bajo estos parámetros, rastrojos de cosecha y pasturas bajas pueden arder con extrema rapidez, convirtiendo amplias zonas rurales en verdaderos polvorines.
Desde los organismos oficiales insisten en extremar los cuidados, evitar cualquier tipo de quema y dar aviso inmediato ante la presencia de humo o focos ígneos, en un contexto donde el fuego puede propagarse en cuestión de minutos.
