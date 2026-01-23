Las Flores
Bomberos actuaron en un incendio detrás de la GNC y en múltiples focos en la Planta de Residuos
En la noche de hoy, siendo las 22:20 horas, se convocó a la guardia de Bomberos Voluntarios de Las Flores a raíz de un incendio de pastos, malezas y basura registrado en inmediaciones del sector ubicado detrás de la estación de GNC de la ruta 3.-.
En el lugar trabajó el Móvil N° 28, a cargo del Oficial Ayudante Luciano Aguirre, logrando controlar y extinguir el foco ígneo sin que se registraran mayores consecuencias.
Asimismo, el día de ayer, a las 22:55 horas, se recibió una nueva convocatoria por la presencia de diferentes focos de incendio en la Planta de Residuos. Para hacer frente a la situación, intervinieron los Móviles N° 28 y N° 30, también bajo la responsabilidad del Oficial Ayudante Luciano Aguirre.
Gracias al rápido accionar del personal bomberil, los incendios fueron controlados, evitando la propagación del fuego y posibles daños mayores.
