Bomberos actuaron en un incendio detrás de la GNC y en múltiples focos en la Planta de Residuos

En la noche de hoy, siendo las 22:20 horas, se convocó a la guardia de Bomberos Voluntarios de Las Flores a raíz de un incendio de pastos, malezas y basura registrado en inmediaciones del sector ubicado detrás de la estación de GNC de la ruta 3.-.

En el lugar trabajó el Móvil N° 28, a cargo del Oficial Ayudante Luciano Aguirre, logrando controlar y extinguir el foco ígneo sin que se registraran mayores consecuencias.

Asimismo, el día de ayer, a las 22:55 horas, se recibió una nueva convocatoria por la presencia de diferentes focos de incendio en la Planta de Residuos. Para hacer frente a la situación, intervinieron los Móviles N° 28 y N° 30, también bajo la responsabilidad del Oficial Ayudante Luciano Aguirre.

Gracias al rápido accionar del personal bomberil, los incendios fueron controlados, evitando la propagación del fuego y posibles daños mayores.