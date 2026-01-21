Bomberos acudieron al rescate de un perro en Rivadavia y Alem

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En la noche de ayer, siendo aproximadamente las 22:40 horas, se produjo la salida de la guardia por el rescate de un perro en la intersección de las calles Rivadavia y Alem.

En el lugar trabajó el Móvil N° 25, a cargo de la Sargento 1° Avaca Yamila, quien junto al personal interviniente realizó las tareas necesarias para poner al animal a resguardo.

El operativo se desarrolló con normalidad y permitió dar una rápida respuesta a la situación, destacando una vez más la labor del personal ante este tipo de intervenciones.