Las Flores
Bomberos debieron intervenir por nuevos focos de incendio en la Planta de Residuos
Siendo las 05:41 horas, se convocó a la guardia de Bomberos Voluntarios a raíz de la aparición de nuevos y diferentes focos de incendio en la Planta de Residuos.
Al arribar al lugar, el personal procedió a realizar las tareas correspondientes para controlar y extinguir los focos ígneos, evitando su propagación. En el operativo trabajó el Móvil N° 28, a cargo del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante País Matías. La situación fue controlada tras un intenso trabajo del personal actuante.
