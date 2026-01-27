Connect with us
Noticias Las Flores

Bomberos debieron intervenir por nuevos focos de incendio en la Planta de Residuos

Las Flores

Publicado

hace 5 horas

-

Siendo las 05:41 horas, se convocó a la guardia de Bomberos Voluntarios a raíz de la aparición de nuevos y diferentes focos de incendio en la Planta de Residuos.

Al arribar al lugar, el personal procedió a realizar las tareas correspondientes para controlar y extinguir los focos ígneos, evitando su propagación. En el operativo trabajó el Móvil N° 28, a cargo del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante País Matías. La situación fue controlada tras un intenso trabajo del personal actuante.

