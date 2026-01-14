Bomberos se movilizaron por supuesto accidente en Ruta 3: solo fue un despiste menor sin heridos ni daños

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Los Bomberos Voluntarios se movilizaron tras ser convocados por un presunto accidente vial en la Ruta Nacional N° 3 y el ingreso a Rosas.

Al llegar al lugar, junto con personal de Policía Vial, se constató que solo se había tratado de un despiste menor de un automóvil, ocurrido a la altura del kilómetro 172. Asimismo, se informó que el vehículo ya había sido retirado del lugar, no registrándose daños materiales ni personas heridas.