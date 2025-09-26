Impactante hallazgo en el interior de un vehículo: la Justicia reveló que se trata de un feto humano de seis meses de gestación

Rauch
El hallazgo de un feto en el interior de una caja cuando era transportado a bordo de un vehículo conmocionó a las autoridades policiales que intervinieron en un macabro episodio registrado este jueves en Rauch.
Si bien las autoridades policiales prefirieron resguardar información respecto al caso, fuentes judiciales le adelantaron a La Nueva Verdad de Rauch que el caso está siendo investigado. Un vehículo quedó secuestrado y una mujer está a disposición de la Justicia.
Según los primeros detalles, el caso fue caratulado Averiguación de Ilícito y es la Policía Científica la que trabaja en la investigación.
Según los primeros datos, “se trataría de un feto humano de unos seis meses de gestación”. Al parecer todo se inició cuando un hombre que trabajaba en su vivienda, advirtió la presencia de un perro que tiraba de una bolsa en el interior de un patio de una casa contigua situada en Barrio UDER.
El hecho, al parecer llamó la atención del hombre, quien informó a la dueña de la casa sobre el episodio. Según los investigadores, “la mujer tomó una bolsa de consorcio, cargó la bolsa con restos y depositó el contenido dentro de una caja, la que ubicó en el auto”.
Fue allí cuando interviene la Policía. Intercepta el coche, hallando posteriormente en el interior el feto con los restos humanos.
La fiscalía dispuso el secuestro del coche además de una serie de diligencias que esta noche estaban siendo concretadas. El comisario Gabriel Sosa no proporcionó información y adujo que fue a solicitud de la Fiscalía. El funcionario comunicó que por orden del fiscal interviniente recién este viernes “se brindaran algunos detalles del hecho que se investiga”.
