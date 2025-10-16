Dolores: Conmoción por el hallazgo sin vida de un padre y su hijo en una vivienda

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La comunidad de Dolores se encuentra consternada tras el descubrimiento de un hombre y su hijo fallecidos en una casa ubicada en la calle Esteban Facio al 2000, a metros de la Ruta 63.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran a las autoridades por un fuerte olor proveniente del domicilio. Una sobrina de una de las víctimas ingresó a la vivienda y encontró los cuerpos en distintas habitaciones.

Según los primeros informes, no se habrían detectado signos de violencia; sin embargo, todas las hipótesis continúan bajo investigación. Personal policial y judicial se presentó en el lugar para realizar las pericias y el relevamiento correspondiente.

Las autopsias se realizarán este jueves por la tarde, con el objetivo de determinar las causas y la fecha exacta de los fallecimientos. Las estimaciones preliminares indican que ambos habrían muerto hace aproximadamente un mes, lo que genera nuevas preguntas sobre las circunstancias del hecho.

(Fuente: LaNoticia1 / La Trocha Digital)