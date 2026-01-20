Incendio de basura motivó la intervención de Bomberos durante la madrugada

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 00:09 horas, se convocó a la guardia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios a raíz de un incendio de basura registrado en la intersección de las calles Cruz Márquez y La Defensa.

En el lugar trabajó el Móvil N° 28, bajo la responsabilidad del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Matías Pais, logrando controlar rápidamente la situación y evitar la propagación del fuego a sectores cercanos.