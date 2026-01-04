Incendio de basura y malezas movilizó a la guardia de los Bomberos Voluntarios en La Defensa

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Hoy, a las 19:22 horas, la guardia de emergencia de los Bomberos Voluntarios recibió un llamado que reportaba un incendio de basura, pastos y malezas en la zona de La Defensa. De inmediato, se movilizó el equipo de respuesta para controlar el siniestro y evitar que las llamas se extendieran a zonas cercanas.

En el lugar, trabajó el Móvil N°28, bajo la responsabilidad del Sargento 1° Avaca Yamila, quien coordinó las tareas de extinción y aseguramiento del área. Gracias a la rápida intervención, se logró controlar el foco ígneo sin que se registraran daños mayores.

Este tipo de incendios, en muchos casos provocados por la acumulación de residuos y la sequedad del terreno, representan un riesgo tanto para el ambiente como para los vecinos. Desde las autoridades locales se recomienda mantener limpias las superficies y evitar la disposición inadecuada de basura para prevenir sucesos similares.

Noticias Las Flores seguirá brindando información actualizada sobre este y otros sucesos que afectan a la comunidad, reafirmando su compromiso con la seguridad y el cuidado del medio ambiente en nuestra ciudad.