Incendio de pastizales en Ruta N° 3 km 224 movilizó a Bomberos

En horas del mediodía de este sábado, a las 12:53, se informó sobre un incendio de pasto y malezas en la Ruta Nacional N° 3, específicamente en el kilómetro 224.

De inmediato, la guardia de bomberos fue convocada para atender la emergencia. En el lugar trabajó el Móvil N° 28, bajo el mando de la Sargento Florencia Boetto. Gracias a la rápida respuesta y a la experiencia de la brigada, el incendio pudo ser controlado sin que se registraran incidentes mayores.

Desde el equipo de bomberos de Las Flores, se recomienda extremar las precauciones para evitar nuevos incendios, controlando posibles focos y evitando la quema de desechos sin la debida autorización.