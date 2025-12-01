Incendio de un vehículo en un predio de Av. Presidente Perón y Pueblos Originarios

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 21.25 horas de este Domingo, los Bomberos Voluntarios fueron convocados tras registrarse el incendio de un vehículo p9r desperfectos mecánico dentro de un predio ubicado en la intersección de Av. Presidente Perón y Pueblos Originarios.

Al arribar al lugar, el personal trabajó rápidamente para controlar las llamas que afectaban por completo al rodado. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni que debieran recibir asistencia médica.

Por estas horas, se investigan las causas que originaron el siniestro. Las pérdidas materiales del vehículo fueron totales.