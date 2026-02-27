Incendio vehicular en la Ruta Provincial 91: pérdidas totales sin heridos
Este jueves, alrededor de las 20:15 horas, los Bomberos Voluntarios fueron convocados mediante sirena pública a raíz de un incendio vehicular registrado sobre la Ruta Provincial N° 91, en inmediaciones del paraje El Trigo.
Al arribar al lugar, los servidores públicos constataron que el rodado se encontraba envuelto en llamas, por lo que procedieron a trabajar intensamente para sofocar el foco ígneo y evitar su propagación.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales, ya que el fuego consumió por completo el vehículo. Se investigan las causas que habrían originado el siniestro.
Incendio vehicular en el camino a Harosteguy
Trágico accidente en Ruta Provincial 41, en San Miguel del Monte: fallecieron una mujer y un menor tras el siniestro vial
Violenta agresión de la Policía Federal a un camarógrafo de TV en el Congreso
Esa frase que se escucha: «A mi no me importa, yo trabajo»
Incendio vehicular en la Ruta Provincial 91: pérdidas totales sin heridos
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras