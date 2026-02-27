Incendio vehicular en la Ruta Provincial 91: pérdidas totales sin heridos

Este jueves, alrededor de las 20:15 horas, los Bomberos Voluntarios fueron convocados mediante sirena pública a raíz de un incendio vehicular registrado sobre la Ruta Provincial N° 91, en inmediaciones del paraje El Trigo.

Al arribar al lugar, los servidores públicos constataron que el rodado se encontraba envuelto en llamas, por lo que procedieron a trabajar intensamente para sofocar el foco ígneo y evitar su propagación.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales, ya que el fuego consumió por completo el vehículo. Se investigan las causas que habrían originado el siniestro.