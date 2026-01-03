La guardia de Bomberos acudió a sofocar incendio de pastos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este viernes por la noche, alrededor de las 21:00 horas, se recibió una convocatoria urgente a la guardia de los Bomberos Voluntarios de Las Flores por un incendio de pastizales y malezas en la dirección Ceretti 120.

En el lugar, trabajó el Móvil N°28, bajo la supervisión de la Cabo Eugenia Vazquez, quien coordinó las tareas de extinción con eficacia y profesionalismo. El equipo logró sofocar las llamas sin que se reportaran daños mayores ni personas afectadas.

Las autoridades locales recomiendan a la comunidad extremar cuidados durante esta época de altas temperaturas y poca humedad, que favorecen el riesgo de incendios en áreas de pastizales y malezas.