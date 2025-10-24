Las Flores
Rápida intervención de Bomberos controló un principio de incendio en la planta de bombeo de Newton
Siendo las 8:15 de este viernes lluvioso, los Bomberos Voluntarios fueron convocados mediante sirena pública por un principio de incendio ocurrido en la Planta de Bombeo de Newton. Debido a la importancia del lugar y lo que representa para la comunidad, dos dotaciones se dirigieron de inmediato hacia el sitio.
Al arribar, los servidores públicos lograron controlar rápidamente la situación, evitando que el siniestro se propagara y causara mayores daños. Gracias a la rápida y efectiva intervención, el incidente quedó bajo control sin consecuencias personales que lamentar.
