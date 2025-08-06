Las Flores
Rápida intervención de Bomberos por presencia de humo en una vivienda del Barrio Empleados de Comercio
Siendo las 20:05 horas de este miércoles 6 de agosto, los Bomberos Voluntarios de Las Flores fueron alertados por la presencia de humo en el interior de una vivienda ubicada en la casa N° 96 del Barrio Empleados de Comercio.
De inmediato, una dotación se hizo presente en el lugar para controlar la situación y evitar posibles riesgos. Afortunadamente, no se registró incendio alguno y no hubo que lamentar daños materiales ni personas afectadas.
Los servidores públicos realizaron una inspección preventiva en toda la vivienda para corroborar que todo estuviera en condiciones y que no existiera peligro alguno. La situación quedó controlada y no fue necesario intervenir con equipos de combate contra incendios.
Una vez más, se destaca la pronta respuesta del cuerpo de Bomberos Voluntarios ante este tipo de llamados, que aportan tranquilidad y seguridad a la comunidad.
