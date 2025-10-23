Connect with us
Rápido accionar de Bomberos ante el principio de incendio de un auto en Pellegrini y Alem

Las Flores

hace 21 minutos

Siendo las 18.40 horas de este jueves, los servidores públicos fueron alertados por el principio de incendio de un vehículo en la intersección de Pellegrini y Alem.

De inmediato, una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores acudió al lugar. Grcias a la rápida intervención, el automóvil no sufrió importantes daños.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Temas:
