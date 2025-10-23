Rápido accionar de Bomberos ante el principio de incendio de un auto en Pellegrini y Alem

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 18.40 horas de este jueves, los servidores públicos fueron alertados por el principio de incendio de un vehículo en la intersección de Pellegrini y Alem.

De inmediato, una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores acudió al lugar. Grcias a la rápida intervención, el automóvil no sufrió importantes daños.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas.