Las Flores
Un vehículo se incendió por completo en la Ruta 3 esta madrugada
Siendo la 1:30 horas de este viernes, se produjo un toque de sirena debido al incendio de un vehículo en la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 195.
En el lugar trabajó el Móvil N°25, a cargo de la Sargento Florencia Boetto. Pese al rápido accionar del personal de Bomberos, las llamas consumieron en su totalidad el rodado. Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.
